Réchauffement : 38 °C relevés dans une ville en Sibérie au-delà du cercle polaire

La canicule a commencé... en Sibérie. Le 20 juin dernier, les relevés de températures ont montré une hausse du mercure qui a atteint les 100° Fahrenheit, soit près de 38° Celsius, au-delà du cercle polaire.

Selon un météorologue de CBS, qui commentait l'information dévoilée par Gizmodo, jamais un chiffre aussi élevé n'avait été enregistré au nord du cercle arctique. «Pour mettre ces données en perspective, Miami n'a atteint 100° Fahrenheit qu'une seule fois», a-t-il assuré sur Twitter. Un résultat d'autant plus surprenant que, contrairement à la Floride, les températures de cette région de la Sibérie descendent à -70 l'hiver.

Likely the hottest temperature ever recorded in the Arctic happened today-100.4 F- What's happening in Siberia this year is nothing short of remarkable. The kind of weather we expect by 2100, 80 years early.



For perspective Miami has only reached 100 degrees once on record. https://t.co/WDPRmLRD4d

— Jeff Berardelli (@WeatherProf) June 20, 2020