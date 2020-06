Donald Trump maintient que le mur à la frontière avec le Mexique a stoppé le Covid-19

Pendant la crise du coronavirus, la construction du mur voulu par Donald Trump à la frontière mexicaine s'est poursuivie. Et selon le président américain, qui visitait l'installation dans l'Arizona ce 23 juin, la pandémie aurait été pire dans le pays sans la barrière.

«Il a arrêté le Covid, il a tout arrêté», a ainsi vanté Donald Trump. «En Californie par exemple, il y a des zones très infectées du côté mexicain. Si nous n’avions pas le mur, la situation serait catastrophique.» Il faut dire que le pensionnaire de la Maison Blanche avait fait pression pour que la construction continue au début de l'épidémie, tweetant par exemple : «nous avons besoin du mur plus que jamais !».

Going up fast. We need the Wall more than ever! https://t.co/7TxErJKAgT

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 10, 2020