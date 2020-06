La nièce de Donald Trump révèle d'importants «dysfonctionnements familiaux» dans son livre choc

Encore un livre qui risque de ne pas plaire au président des Etats-Unis. La nièce de Donald Trump, Mary Trump, a écrit un livre dans lequel elle décrit un cauchemar de «dysfonctionnements familiaux» et parle de Donald Trump.

Le titre «Too much and never enough : how my family created the world's most dangerous man», («Trop et jamais assez : comment ma famille a créé l'homme le plus dangeureux du monde» en français), laisse présager la suite. En effet, le livre pourrait être si explosif que la famille Trump cherche à en bloquer la sortie, en invoquant un accord de confidentialité signé par la nièce du président dans le cadre d'un accord sur son héritage, rapporte The Washington Post.

Le frère de Donald Trump avait déposé une pétition pour interdire sa diffusion, mais la requête a été refusée le 25 juin. Il a déclaré que la décision de Mary de «mal caractériser [leur] relation familiale, après toutes ces années, pour son propre profit financier est une parodie et une injustice», toujours selon le journal américain. L'avocat de Mary Trump, Theodore Boutrous Jr, a quant à lui affirmé que le président tente de «supprimer un livre qui traitera de questions de la plus haute importance pour le public».

La relation destructrice entre donald trump et son frere mort

Selon une présentation de l'ouvrage par l'éditeur Simon & Schuster, Mary Trump mobilisera son expérience de psychologue clinicienne, pour disséquer «un cauchemar de traumatismes, de relations destructrices et une combinaison tragique de négligences et d'abus», y compris «la relation étrange et néfaste» entre son défunt père et le président des Etats-Unis.

L'année dernière, des amis du père de Mary et frère aîné de Donald Trump avaient déjà déclaré au Washington Post qu'ils attribuaient en partie la mort de celui-ci d'alcoolisme, à la façon dont Donald Trump l'avait traité. Dans une interview accordée au même journal, le président avait confié qu'il regrettait la façon dont il s'était conduit avec son frère.

D'autres sujets seront traités dans le livre, mais l'éditeur n'a pas révélé plus de détails.

