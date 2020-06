A un an, le fils du prince Harry et de Meghan Markle intente son premier procès

Alors qu'il vient à peine de souffler sa première bougie, Archie, le fils du prince Harry et de Meghan Markle, vient de lancer sa toute première action en justice contre des paparazzis.

Le bambin n'est évidemment pas à l'origine de la plainte. Cette dernière a en effet été déposée par le duc et la duchesse de Sussex, qui ont toutefois désigné leur fils comme décisionnaire.

Officiellement, c'est donc le jeune Archie lui-même qui attaque l'agence photo américaine Slash pour «violation présumée de la vie privée», arguant, selon les documents de la plainte, que ses «informations privées» ont été «mal utilisées». Il reproche notamment aux photographes d'avoir volé des clichés pris lors d'une promenade au Canada au début de l'année.

A few pictures of Meghan, Duchess of Sussex & Master Archie Harrison Mountbatten-Windsor with their dogs Oz & Guy through Horth Hill Regional Park on Vancouver Island in British Columbia, Canada. 1.20.20 pic.twitter.com/BfPWdUxL2X

— FarhanAli (@FarhanAliPak) January 21, 2020