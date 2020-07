Quand Michelle et Barack Obama parlent ensemble de Black Lives Matter et de leur jeunesse en tant qu'activistes

Une forme de discussion rare entre Michelle et Barack Obama. L'ex-couple présidentielle a pris le temps de discuter dans le premier épisode d'un podcast lancé par l'ancienne Première dame. Les époux y parlent de leur jeunesse en tant qu'activistes et de la manière de s'investir dans une communauté.

Ainsi, Michelle Obama raconte une partie de sa jeunesse relativement pauvre, pendant laquelle elle pensait notamment qu'avoir des escaliers chez soi était une preuve de réussite sociale. À cause de ce passif, elle estime notamment avoir eu une «vision limitée» de ce qu'elle pouvait devenir dans la vie. C'est lorsqu'elle a eu son diplôme de droit et qu'elle travaillait dans une entreprise prestigieuse qu'elle a décidé de revenir travailler auprès des plus fragiles.

Pour elle et son mari, travailler au développement de ces communautés est «le meilleur moyen de vivre». Barack Obama va plus loin en expliquant que c'est «plus amusant» car cela est un travail en commun. Effrayé par la solitude, l'ancien président dit avoir choisi de travailler sur les droits civiques car malgré la difficulté de la tâche, cela lui permettait d'avoir toujours contact avec d'autres personnes et éviter une forme d'isolement. «Avoir du succès seul n'est pas suffisant, je devais m'occuper du garçon à côté de moi à l'école», complète Michelle Obama.

Faire voter les jeunes

Toujours proches de l'actualité et des sujets politiques du moment, ils ont tenu à discuter du mouvement Black Lives Matter après la mort de George Floyd à Minneapolis. L'ancienne Première dame regrette que ces jeunes très mobilisés n'aillent pas assez voter. Un reproche qu'elle ne faisait pas pour la première fois. En effet, en 2016, seuls 50% des électeurs âgés de 18 à 29 ans se sont déplacés pour le scrutin présidentiel. Un chiffre que les démocrates regrettent d'autant plus que cette jeunesse vote en grande majorité pour eux.

L'abstention est analysée comme une forme de rejet des institutions et du gouvernement fédéral, ce que Barack Obama ne comprend pas. «Les jeunes sont plus idéalistes que jamais, plus que je ne l'étais. Le problème c'est que certaines choses ne peuvent pas être faites par nous-mêmes. On ne peut pas construire des infrastructures, gérer une pandémie par nous-mêmes», explique l'ancien pensionnaire de la Maison Blanche. Des considérations qui sont importantes alors que Michelle Obama est toujours la femme la plus admirée aux Etats-Unis. À quelques mois de l'élection, ce genre de discours a pour objectif d'encourager les électeurs à se déplacer en faveur de Joe Biden, contre Donald Trump. Reste à savoir qu'elle en sera l'impact réel.