Une lettre écrite par la princesse Diana mise aux enchères

Selon les informations du quotidien britannique Express, une lettre écrite de la main de la princesse Diana quelques jours avant son trentième anniversaire a été mis aux enchères. La jeune femme y évoque ses interrogations quant à son avenir.

La missive, écrite sur du papier à en-tête du palais de Kensington, est datée du 27 juin 1991, soit quatre jours avant l'anniversaire de la princesse. Elle est adressée à son ami Dudley Poplack, un architecte d'intérieur que Diana avait rencontré dix ans plus tôt à l'occasion de la rénovation d'une résidence de la famille royale.

Après avoir remercié Dudley Poplack pour les trois dessins qu'il lui a offerts pour son anniversaire, Diana avoue avoir ouvert ses cadeaux en avance : «Depuis quand suis-je capable de garder un cadeau pour le jour prévu, et j'ai peur que vos trois magnifiques dessins n'aient pas fait exception», confie-t-elle. Dans cette même lettre, celle qui était sur le point de fêter ses 30 ans s'interroge sur «ce que les dix prochaines années [lui] réservent». «Les dix dernières, j'ai beaucoup appris !», écrit-elle.

Un an après l'écriture de cette lettre, Diana se séparait de son époux le prince Charles. Elle est décédée six ans plus tard. Dudley Poplack s'est quant à lui éteint en 2005, à l'âge de 74 ans.

«courte» mais «poignante»

Selon le quotidien britannique, la lettre a été mise aux enchères par un marchand d'autographes et de manuscrits. «La lettre est courte mais son contenu est percutant», a estimé Mimo Connell Lay, commissaire-priseur chez David Lay Auctioneers. «La phrase dans laquelle elle contemple la décennie passée, quand elle s'est mariée, a eu des enfants et a vu son mariage battre de l'aile, et se demande ce que l'avenir lui réserve est poignante», poursuit-il.

La lettre sera vendue avec une note manuscrite de la mère de Diana, qui revient sur les funérailles de sa fille. Le lot est mis à prix à 600 pounds.