Affaire Epstein : l'accusatrice du prince Andrew détaille les demandes de ce dernier

Le prince Andrew n'en a pas fini avec l'affaire Epstein. Dans un manuscrit rendu public, sa principale accusatrice, Virginia Giuffre, détaille les relations sexuelles tarifées qu'elle aurait eu avec lui en tant que victime présumée du trafic sexuel organisé par Jeffrey Epstein.

Intitulé «The Billionaire's Playboy club», le document de 139 pages revient notamment sur un week-end au cours duquel la jeune femme aurait été envoyée dans un ranch appartenant à Jeffrey Epstein au Nouveau-Mexique.

CW: GRAPHIC PEDOPHILIA, EXTREMELY GRAPHIC RAPE, GROOMING, DRUGS AND ALCOHOL ABUSE, HARSH LANGUAGE Full manuscript of the “Billionaire’s Playboy Club” written by Plaintiff Giuffre used as evidence against Maxwell https://t.co/KwdEFMLsvg

Là-bas, Virginia Giuffre affirme avoir été chargée de «divertir à l'infini» le prince Andrew. Ce week-end serait, selon elle, l'un des trois rendez-vous à caractère sexuel qu'elle aurait connu avec le fils d'Elizabeth II, la reine d'Angleterre.

Dans des extraits rapportés par le New York Post, elle évoque les pratiques sexuelles du duc d'York. «Il aimait mes pieds et léchait même entre mes orteils, écrit la plaignante. Il y avait un manque de passion dans l'intimité que nous partagions, pour lui j'étais juste une autre fille et pour moi c'était juste un autre travail.»

Lors de ce week-end au Nouveau Mexique, en 2001, Virginia Giuffre était âgée de 18 ans seulement.

The media in the UK are following the Queens orders- don’t worry, I got my insiders.The pressure will be put back on.Serves him right trying to pull wool over the public’s eyes with those ridiculous lies. Chubby fingers, Pizza, Can’t sweat. Come on- my kids have better excuses. https://t.co/ABI9xTjbAY

— Virginia Giuffre (@VRSVirginia) August 2, 2020