Beyrouth : une vidéo aérienne rend compte de l’ampleur des dégâts

Beyrouth, capitale du Liban, a été frappée de plein fouet par deux énormes explosions dans son port, mardi. Une vidéo aérienne du Guardian montre l’étendue des dégâts, dignes d’un film catastrophe.

Les immeubles sont éventrés, les ruines semblent encore fumer et les vitres ont éclaté sous le souffle des explosions. La ville a même été déclarée «sinistrée», alors que la puissance des déflagrations a été enregistrée comme équivalent à un séisme de magnitude 3,3.

Les secouristes ne s’arrêtent pas de chercher des survivants ou des morts parmi les décombres, les voitures retournées et calcinées ou les conteneurs éventrés. Un dernier bilan fait état d’au moins 100 décès et plus de 4.000 blessés.