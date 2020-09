Des chiens chanteurs qu'on pensait disparus réapparaissent dans la nature

Ils sont facilement identifiables à leurs longs hurlements mélodieux. Des scientifiques ont retrouvé la trace de chiens chanteurs de Nouvelle-Guinée, une race de chien sauvage que l'on pensait éteinte dans la nature depuis les années 1970.

Les chercheurs croyaient jusque-là qu'il ne subsistait que 200 à 300 spécimens - dont le cri harmonique est comparé à celui des baleines à bosse -, gardés en captivité dans des zoos ou des centres de conservation.

En 2016 et 2018, deux expéditions scientifiques dans la province indonésienne de Papouasie ont permis de photographier puis de collecter des échantillons de selles et de sang de plusieurs chiens sauvages des hauts-plateaux, semblables aux chiens chanteurs de Nouvelle-Guinée.

La comparaison de l'ADN des canidés observés en Papouasie avec celui des chiens chanteurs en captivité a confirmé qu'il s'agissait bel et bien du même animal, d'après une étude parue lundi dans la revue scientifique PNAS. Leur génome est en effet similaire à 72 %, les 28 % de différence s'expliquant par des décennies de séparation physique et par la forte consanguinité des chiens en captivité.

Selon Elaine Ostrander, chercheuse aux National Institutes of Health (NIH) et auteure principale de l'étude publiée dans la revue PNAS, citée par CNN, cette découverte doit nous permettre d'apprendre «de nouveaux faits sur les races de chiens modernes et l'histoire de la domestication des chiens».