Convaincus que la Terre est plate, ils tentent de rejoindre Lampedusa pour voir «le bout du monde»

Ils rêvaient de partir au bout du monde. Littéralement. Convaincus que la Terre est plate, un couple de Vénitiens a entrepris un véritable périple marin pour rejoindre l'île de Lampedusa, identifiée comme l'extrémité terrestre.

Leur aventure a eu lieu pendant le confinement mais le récit du Dr. Salvatore Zichichi, médecin travaillant pour le ministère de la Santé italien, n'a été publié dans La Stampa que le mardi 1er septembre.

D'ordinaire, ce professionnel de santé prend en charge des migrants, fuyant la guerre et la pauvreté par la voie des mers. Cette fois-ci ce ne fut pas le cas.

Partis de la Vénétie après le début du confinement, les deux platistes sont arrivés à Termini Imerese, une ville de Sicile près de Palerme, où ils ont vendu leur voiture pour acheter un bateau.

Leur objectif était de rejoindre le canal sicilien à partir de la mer Tyrrhénienne afin d'atteindre Lampedusa. Dans son récit, Salvatore Zichichi ne manque pas de noter que, pour ce faire, le couple s'est orienté grâce à une boussole. «Un instrument qui fonctionne sur la base du magnétisme terrestre, un principe qu'ils devraient rejeter en tant que platistes», ironise le médecin.

Arrêtés puis maintenus en quarantaine

Un instrument, surtout, qu'ils ne semblaient pas maîtriser puisqu'au lieu d'aller à Lampedusa, les Vénitiens se sont retrouvés à Ustica. Une île sicilienne, certes, mais pas la bonne.

Arrêtés pour avoir violé le confinement, ils ont été maintenus en quarantaine sur leur bateau, près de Palerme. Ils se sont échappés une première fois, mais les autorités portuaires les ont rattrapés sans peine, trois heures après leur départ.

Selon Salvatore Zichichi, les platistes ont fait une nouvelle tentative d'évasion quelques jours plus tard et ont terminé leur course «dans la maison d'un mythomane qui prétendait être positif au Covid mais qui, heureusement, ne l'était pas.»

La quête du bout du monde avait visiblement ses limites puisqu'après toutes ces péripéties riches en émotions, les deux aventuriers ont pris le chemin du retour, cette fois-ci sur la terre ferme. Qu'elle soit plate ou non.