Coronavirus : les prostituées liégeoises ne peuvent plus embrasser

Telle Julia Roberts dans Pretty woman, les prostituées de Liège (Belgique) refuseront désormais d'embrasser leurs clients. Le protocole sanitaire local le proscrit, même s'il ne leur est pas interdit de travailler.

Ce n'est pas la seule règle à laquelle elles doivent se plier pour continuer à exercer. le document stipule que «tout contact avec la salive, les baisers et les positions sexuelles face à face doivent être évités».

Le port du masque est obligatoire pour les travailleuses du sexe comme pour leurs clients, «sauf pendant les relations sexuelles bucco-génitale où l'utilisation d'un préservatif ou d'une digue dentaire est recommandée».

Elles s'engagent à désinfecter poignées de portes, rambardes et autres surfaces, mais aussi a changer les draps et couvertures après chaque client. Le lavage des mains, du visage et des parties intimes est imposé pour les deux partenaires après le rapport sexuel.

Il n'est en revanche pas prévu d'organiser de test Covid systématique et régulier des travailleuses du sexe si elles ne présentent pas de symptômes. Même si elles sont sans doute plus exposées que la moyenne, le protocole estime qu'une telle pratique favoriserait les «faux négatifs».

Ces derniers risqueraient d'instaurer un sentiment de sécurité trompeur qui pourrait endormir la vigilance et conduire à un suivi moins scrupuleux des gestes barrières.