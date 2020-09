Big Mac, nuggets… Il reproduit tout le menu du McDonald’s pendant le confinement

McDonald's à la maison. Un Anglais s'est amusé pendant le confinement à reproduire chez lui quasiment l'intégralité du menu de la célèbre enseigne de fast-food.

Jamie Rust, 30 ans, répondait avec des amis à un défi, lancé par un magasin de barbecue local, qui consistait à faire soi-même les plats classiques de certaines grandes enseignes, telles que McDonald's ou KFC.

Et on peut dire qu'il a pris les choses au sérieux. Ce fan de barbecue est allé dépenser près de 70 euros pour acheter tous les ingrédients nécessaires, avant de se rendre dans un McDonald's près de chez lui afin qu'il lui fournisse des emballages, de façon à ce que cela ait l'air plus authentique.

Après 18 heures de cuisine, le père de famille de l'Essex, dans le sud-est de l'Angleterre, a publié une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle on peut admirer tous les plats qu'il a reproduits : Big Mac, nuggets, Filet-o-Fish, frites, McChicken, McFlurry, milk shake...

Meilleur que l'original

«J'ai cuisiné 99 % du menu complet, créé mon propre uniforme McDonald's et même fabriqué un jouet Lego personnalisé qui me ressemblait avec des pinces et un barbecue», a-t-il fièrement raconté au site LADbible. Jamie Rust assure avoir préféré ses plats aux originaux, grâce aux «ingrédients frais» et à l' «assaisonnement».

Sans surprise, le trentenaire britannique a remporté le petit concours qu'il s'était lancé avec ses amis, avec une note de 9,9 sur 10. Mais pas de quoi tout de même lui faire renoncer au McDonald's. «Pour le côté pratique, j'irai toujours au McDonald's, surtout pour le petit-déjeuner après une soirée difficile !»