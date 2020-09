Un village réélit son maire mort du coronavirus

«Il a fait du bon boulot et c'est notre façon de le remercier». Les habitants du village de Deveselu, dans le sud de la Roumanie, ont triomphalement réelu Ion Aliman, leur maire mort du coronavirus il y a un peu moins de quinze jours.

Et selon les informations rapportées lundi 28 septembre par les médias locaux, le vote a même donné lieu à un véritable plébiscite en faveur du maire sortant, lors des élections municipales qui s'étaient tenues la veille.

Romanian village re-elects dead mayor, saying he deserved to win - CNN https://t.co/o78ep9maJw pic.twitter.com/CFkxIZby8g — Noah Ross (@drnoahross) September 28, 2020

Ion Aliman, décédé le 17 septembre à l'âge de 57 ans, a ainsi remporté 1.057 voix sur les quelque 1.600 suffrages exprimés de Deveselu, modeste village roumain de 3.000 âmes, comme le précise, entre autres, CNN.

«C'est notre victoire, il était un vrai maire pour nous tous, j'espère qu'il serait fier de nous, qu'il repose en paix à présent», a, à cet égard, témoigné un villageois, cité par la chaîne américaine d'information en continu.

«Jamais plus nous n'aurons un maire comme lui»

«Ion Aliman prenait toujours fait et cause pour le village, tout en respectant toutes les lois. Je pense que jamais nous ne retrouverons un maire comme lui», a ajouté l'homme très ému.

Une véritable reconnaissance qui explique également pourquoi, dès la clôture du scrutin, les villageois s'étaient rendus sur la tombe de Ion Aliman pour célébrer sa victoire.

«Nous sommes allés le féliciter», a expliqué notamment sur Facebook une habitante de Deveselu, sous une photo montrant des dizaines de personnes brandissant des bougies dans le cimetière local.

Cette élection, très inhabituelle pour ne pas dire hors du commun, a été rendue possible en raison du fait que le nom de Ion Aliman était déjà inscrit sur les bulletins de vote et qu'il était trop tard pour les retirer. Bien sûr, le vote reste seulement symbolique et une nouvelle élection devra être organisée.

Mais la relève risque fort d'être difficile à assurer, tant Ion Aliman imposait le respect.