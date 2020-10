Donald Trump positif au coronavirus : les internautes lui suggèrent de boire de la Javel

Depuis l’annonce de la contamination de Donald Trump au Covid-19, de nombreux internautes ne manquent pas d’ironiser sur la situation du président, lui conseillant l’un de ses propres «remèdes».

Donald Trump a en effet confirmé jeudi soir qu’il avait été testé positif au coronavirus, ainsi que sa femme.

Si le médecin de la Maison Blanche Sean Conley a assuré que le couple se porte bien, les utilisateurs de Twitter suggèrent au président d’ingurgiter de l’eau de Javel pour se soigner. Un «conseil» ironique et humoristique en clin d’œil à l’une des boulettes de Donald Trump sur la crise sanitaire.

Someone get president Donald J. Trump lysol, he is in need. may God bless#trumphascovid pic.twitter.com/HchZQCWbCS

— evelyn !! (@evelynxsa) October 2, 2020