Donald Trump refuse de participer au prochain débat présidentiel

Une annonce surprise. La commission indépendante en charge d'organiser les débats présidentiels aux Etats-Unis a décidé ce 8 octobre que la prochaine opposition entre Donald Trump et Joe Biden, prévue jeudi prochain, se tiendrait à distance afin d'éviter d'éventuelles contaminations au Covid-19. Ce que le président sortant refuse.

Ainsi, l'organisation prévoyait de faire tenir Donald Trump et Joe Biden à des endroits différents au moment du débat, tout comme les électeurs qui devaient être présents pour leur poser des questions. Cette nouvelle intervient une semaine après l'annonce du test positif du président, de sa femme et d'une bonne partie des employés de la Maison Blanche.

Ainsi, au moins 33 personnes auraient été contaminées après une réunion à Washington D.C. pour officialiser la nomination d'Amy Coney Barrett à la Cour suprême. Parmi les touchés, l'on compte une dizaine de malades qui avaient participé à l'organisation du premier débat à Cleveland le 29 septembre.

Cependant, dès que la commission a proclamé sa décision, Donald Trump est intervenu sur Fox News pour expliquer qu'il ne participera pas à cette formule. «Je ne vais pas perdre mon temps avec un débat virtuel», a-t-il assuré. Parmi les raisons avancées par le pensionnaire de la Maison Blanche, une critique à l'égard de l'organisation si le débat virtuel se tenait : «ils peuvent vous couper quand ils le veulent».

Pour rappel, après les critiques concernant le premier débat, d'éventuelles réformes avaient été envisagées pour éviter les interruptions successives des candidats. Plusieurs observateurs avaient en effet pointé du doigt le fait que les discussions étaient inaudibles. La commission en charge des débats avait alors envisagé de pouvoir couper les micros des candidats quand ils n'avaient pas la parole, une chose qui serait rendue encore plus facile dans un débat virtuel, et qui handicaperait la stratégie mise en place par Donald Trump. Sans solution de compromis trouvé entre le républicain et son adversaire, il se pourrait donc que le face-à-face prévu le 15 octobre n'ait pas lieu.