Coronavirus : Donald Trump a reçu un traitement à base de tissu foetal avorté

Après avoir été contaminé par le SARS-CoV-2, Donald Trump a reçu un cocktail expérimental d'anticorps qu'il a qualifié de «miraculeux et venant de Dieu», lui permettant de «guérir» du Covid-19. Mais le sujet a de façon inattendue mis en lumière les ambiguïtés des mouvements pro-vie et la propre administration du président américain sur le dossier de l'avortement.

L'un des laboratoires à l'origine de ce traitement a en effet reconnu que son développement reposait en partie sur des cellules humaines dérivées d'un tissu foetal avorté.

Concrètement, Donald Trump a été soigné par des anticorps de synthèse, développés notamment par la société de biotechnologie américaine Regeneron. Un traitement totalement expérimental et qui jusqu'à présent a produit des résultats prometteurs dans des essais cliniques préliminaires sur 275 malades.

Ces anticorps fabriqués en laboratoire ont ensuite été transfusés en une dose aux patients concernés et sont destinés à remplacer le système immunitaire pour neutraliser au plus vite le coronavirus.

Comme d'autres biotechs à travers le monde, Regeneron a testé ses anticorps en utilisant des cellules, appelées HEK 293T, dérivées d'un foetus avorté aux Pays-Bas dans les années 1970.

President Trump's antibody treatment was tested using cells originally collected from an abortion, according to Regeneron Pharmaceuticals, the company that developed the experimental drug. https://t.co/NTnZ8Eh8zg

— MIT Technology Review (@techreview) October 8, 2020