Google poursuivi par la justice américaine pour abus de position dominante

Une action en justice majeure. Le gouvernement fédéral américain a annoncé ce 20 octobre des poursuites contre le géant informatique Google pour abus de position dominante.

La surprise n'est pas totale cependant, puisque des enquêtes avaient été ouvertes en 2019 contre la firme et les autres géants que sont Amazon, Apple et Facebook. La justice américaine reproche ainsi aux «Gafa» d'avoir utilisé des pratiques illégales pour bloquer la concurrence et conserver leur place de leader sur leur marché.

Le New York Times et les médias américains assurent qu'il s'agit de la décision la plus agressive du gouvernement fédéral contre les entreprises de la tech en plusieurs décennies. Si les entreprises venaient à perdre dans cette procédure, des changements «structurels» majeurs pourraient intervenir dans les prochaines années.

Il va sans dire que Google nie depuis plusieurs années les accusations concernant d'éventuelles violations des lois de la concurrence.

A noter qu'au niveau politique, les Gafa font l'objet de critiques de la part des démocrates et des républicains. Une certaine unanimité qui pourrait faciliter les choix des procureurs dans le procès à venir.