Vidéo : sans masque, elle tousse sur les passagers en se faisant expulser d’un avion

Une femme qui refusait de porter le masque dans un avion a été filmée en train de tousser volontairement sur les autres passagers, au moment où elle était expulsée de l’appareil.

La vidéo la montre en train de crier et d’insulter les membres d’équipage et les personnes assises à leur siège, alors qu’elle récupère ses affaires pour s’en aller. Le visage non protégé, elle refusait de porter un masque contre le coronavirus, a rapporté un porte-parole de la compagnie EasyJet.

«Tout le monde meurt ! Vous le savez, ça ? Tout le monde meurt, Corona ou pas. Tout le monde meurt !», hurle-t-elle.

La passagère, qui devait rejoindre Edimbourg (Ecosse) depuis Belfast (Irlande du Nord), s’est ensuite mise à tousser grossièrement sur certaines personnes, alors qu’elle se dirigeait hors de l’avion.

La police l’attendait ensuite pour la prendre en charge.