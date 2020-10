Vidéo : la Première ministre islandaise surprise par un tremblement de terre en pleine interview

Plus de peur que de mal. Interrogée par le Washington Post, mardi 20 octobre, la Première ministre islandaise, Katrin Jakobsdottir, a été interrompue par un bref tremblement de terre qui a fait trembler sa maison et lui a valu une belle frayeur.

«Oh mon Dieu, il y a un tremblement de terre», s'est d'abord exclamée la ministre, avant de répéter, un peu choquée, au journaliste qui l'interrogeait : «Désolée, il y avait un tremblement de terre à l'instant. Wow.»

Iceland Prime Minister Katrín Jakobsdóttir was discussing the coronavirus’ effect on the tourism industry and how the nation is approaching testing when she was interrupted by an earthquake. https://t.co/47Thh6hy5M #postlive pic.twitter.com/3rWjrIczXm

