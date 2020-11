La Chine modifie ses programmes scolaires pour saluer la gestion de la pandémie par le gouvernement

Du contenu sur la pandémie et «l'esprit combattif» de la Chine face à celle-ci sera ajouté aux programmes scolaires, a annoncé le ministère de l'Education chinois.

Cette réforme concernera les cours d'histoire, de littérature, de biologie et d'éducation physique et sportive dans les écoles primaires et les collèges du pays.

«Les élèves apprendront les chiffres et les actions clés de la prévention de l'épidémie. [...] Ils enrichiront leurs connaissances sur les avantages du système socialiste appliqué en Chine», a précisé le ministère.

Toujours selon le ministère, le contenu ajouté devrait permettre «d'aider les élèves à comprendre que le gouvernement a toujours fait passer la santé et la sécurité du peuple chinois en premier».

Une «mémoire collective correcte»

L'idée de réformer les programmes scolaires n'est pas nouvelle. D'après Sixth Tone, un site traitant l'actualité chinoise, «l'esprit combattif chinois» a déjà été incorporé dans les programmes scolaires des lycées.

Cette modification des programmes scolaires fait partie d'une politique plus générale de la Chine, destinée à répondre aux critiques sur sa gestion de la pandémie. Plus tôt cette année, le pays a publié un livre blanc intitulé : «La réponse de la Chine à la pandémie de coronavirus». Hua Chunying, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, avait déclaré que le but de ce livre était de «rétablir une mémoire collective correcte» à propos des actions chinoises contre la pandémie.

Au total, la Chine a enregistré 86 070 cas de coronavirus depuis le début de l'épidémie, pour un total de 4 634 morts. Le gouvernement dit aujourd'hui avoir contenu l'épidémie. Les clusters restants sont éradiqués grâce à des reconfinements locaux et un dépistage de masse.