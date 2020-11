Un rare tigre noir aperçu en Inde

Ils ne sont que six spécimens, seulement, à avoir été recensés dans le monde. Un tigre noir a été photographié dans le district d’Odisha, dans l’est de l’Inde, par un randonneur.

«Il a surgi du bois, est resté quelques secondes, puis est retourné derrière les arbres», a indiqué Soumen Bajpayee au Sun. S’il savait qu’en se promenant dans le sanctuaire de Nandankan, il pouvait côtoyer ces rares félins, la chance qu’une telle rencontre se produise était presque impossible. Son but était surtout d’apercevoir des singes et des tigres communs. Au lieu de ça, il est devenu le premier photographe a prendre des images en temps réel de l’animal, dont les précédents clichés n’avaient été réalisés jusque-là que grâce à des pièges photographiques.

Avec ses épaisses rayures qui cachent sa fourrure orange et sa taille plus petite que les membres de son espèce, le tigre noir, aussi appelé tigre mélanique, est en voie de disparition. Le photographe espère que les six individus dont l’existence est connue pourront s’accoupler avec d’autres, afin de transmettre leur particularité génétique et faire perdurer leur particularité.

Celle-ci est d’autant plus rare que, contrairement à la panthère noire, elle aussi atteinte de mélanisme, leur pigmentation n’est pas entièrement sombre. Les scientifiques estiment que la consanguinité est responsable de cette variation génétique.