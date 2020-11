Coronavirus : de la vitamine D distribuée aux personnes vulnérables au Royaume-Uni

A partir du mois de décembre, les personnes âgées et vulnérables du Royaume-Uni recevront gratuitement, pendant quatre mois, de la vitamine D, a annoncé samedi dernier le secrétaire d’État à la Santé et à la Protection sociale britannique.

«Un bon nombre d'études suggèrent qu'une supplémentation en vitamine D pourrait avoir un impact positif pour les personnes souffrant de Covid-19», a déclaré Matt Hancock. Le membre du gouvernement a ajouté que le but était que chaque personne âgée vulnérable «puisse avoir un stock qui lui permette de tenir tout l’hiver».

Selon Futura-sciences, le gouvernement britannique se base notamment sur une étude publiée récemment dans le Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism de l'académie d'Oxford.

L’enquête a relevé que 82% des patients hospitalisés pour le Covid-19 avaient une carence en vitamine D.

Menée sur 216 patients, elle révèle également que ces personnes souffrent plus d’hypertension, de maladies cardiovasculaires et passent plus de temps à l’hôpital.