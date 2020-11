Vidéo : au Japon, un robot traque les clients qui ne portent pas de masque dans les magasins

Les clients du magasin de l'équipe de football professionnelle du club de Cerezo à Osaka, au Japon, ont fait la connaissance de Robovie au début du mois de novembre. Ce petit robot, doté d'une caméra et de capteurs, parcourt les allées pour faire respecter les gestes barrières. Dans sa ligne de mire : le port du masque et la distanciation sociale.

Lorsqu'il repère quelqu'un qui ne respecte pas l'une de ces règles, Robovie s'adresse directement à la personne concernée. Une vidéo de l'agence de presse Reuters le montre, rappelant les clients à l'ordre : «Je suis désolé de vous déranger, mais veuillez porter un masque, s'il vous plaît», ou encore «Excusez-moi, veuillez vous éloignez les uns des autres».

Japanese robot ‘Robovie’ has been developed to ask customers in shops to wear face masks and socially distance, as well as guide them around the shop https://t.co/R1wXaY8Nb8 pic.twitter.com/crq3ZWXimu

— Reuters (@Reuters) November 17, 2020