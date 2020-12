Vaccin, contaminations, dépistage... le point sur le sida en 2020

Comme chaque année depuis 1988, le 1er décembre est la Journée mondiale de lutte contre le sida. Créé à l'initiative de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), l'événement permet notamment de dresser un état des lieux autour d'une maladie malheureusement encore bien trop présente. Et dans le contexte particulier de la pandémie de coronavirus, il revêt cette année un caractère particulier. Bilan.

Plus de quarante ans après la découverte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), l'agent pathogène responsable du sida, si des progrès indéniables ont été accomplis, la route vers l'éradication reste en revanche toujours très longue, avec pour première preuve, le fait que le monde ne dispose toujours pas à l'heure actuelle d'un vaccin.

Un rappel cruel et qui résonne presque comme un avertissement, après les annonces successives de ces dernières semaines sur des sérums potentiellement efficaces contre le Covid-19.

Car malgré leurs constants efforts et les progrès de la médecine, les chercheurs butent parfois encore. Pour autant, les erreurs permettent aussi d'avancer, même si les chiffres rendent compte de l'immensité de la tâche.

38 millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH

Aujourd'hui, d'après le dernier rapport de l'Onusida sorti le 26 novembre dernier, l'agence de l'ONU dédiée à la lutte contre cette maladie, ce sont ainsi trente-huit millions de personnes qui vivent avec le VIH, et plus de douze millions attendent un traitement qui pourrait leur sauver la vie, comme les trithérapies, mais qui, pour des raisons diverses, leur sont inaccessibles.

En 2019, 1,7 million de personnes ont été nouvellement infectées par le VIH et 690.000 personnes sont décédées de maladies liées au sida.

Depuis le début de la maladie, dans les années 1980, ce sont environ 38 à 40 millions de personnes qui en sont mortes, soit l'équivalent d'un pays comme la Pologne.

6.000 personnes découvrent chaque année leur séropositivité en France

En France, vivent environ 170.000 personnes séropositives, selon Santé Publique France.

Et, chaque année, ce sont en moyenne 6.000 personnes qui dans l'Hexagone apprennent leur séropositivité au VIH. Elles étaient d'ailleurs 6.200 a découvrir ce statut sérologique en 2018.

Alors que cette année-là 5,8 millions de tests avaient été pratiqués, 29 % des personnes diagnostiquées l'ont été à un stade avancé de la maladie, ce qui les a empêchées de bénéficier d'un traitement précoce.

Le Covid-19 pourrait avoir aggravé l'épidémie

A l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2020, le dernier bulletin national de Santé Publique France a par ailleurs confronté l'épidémie de VIH à celle du coronavirus.

Il en ressort un constat implacable selon lequel le Covid-19 pourrait avoir aggravé l'épidémie de sida.

En cause : les dépistages du VIH qui, du fait du coronavirus et du confinement, ont été beaucoup moins nombreux à être pratiqués cette année comparés aux années précédentes.

Or, des personnes séropositives qui ne sont pas diagnostiquées assez tôt ne peuvent pas se soigner correctement puisqu'elles ne connaissent pas leur statut. Laissées dans l'ignorance, elles peuvent également contaminer leur(s) partenaire(s).

«Si l’activité de dépistage a progressé ces dernières années (+10 % entre 2014 et 2018 + 6 % entre 2018 et 2019), la pandémie de Covid-19 a entrainé une forte diminution du recours au dépistage de ces infections en 2020», écrit ainsi Santé Publique France.

Pire, «lors du premier confinement, le nombre de sérologies a diminué de 56 % entre février et avril 2020», dit-elle encore.

Et «ces baisses n’ont pas été suivies d’un rattrapage dans les mois qui ont suivi, ce qui peut laisser craindre un retard au diagnostic et une circulation plus importante des infections (VIH et IST, NDLR)», insiste-t-elle.

Enfin, la pandémie de Covid-19 est venue perturber la remontée des données de dépistages au VIH de la part des laboratoires, dont beaucoup sont volontaires.

De ce fait, «le nombre de découvertes de séropositivité VIH n’a pas pu être estimé au moment où ce bulletin sort», déplore Santé Publique France.

Le chemin vers le vaccin toujours très incertain

Si les modes de transmission du VIH sont désormais parfaitement connus (tous les détails ICI), il n'existe en revanche à ce jour aucune vaccination efficace contre le sida.

D'après l'OMS, depuis 1987, ce sont même plus d'une trentaine d'essais de vaccins qui ont été faits, à chaque fois sans succès.

Des échecs en série qui s'expliquent par le fait que le VIH est un virus aux mille visages, en ce sens où ses capacités exceptionnelles à muter en font un virus redoutable pour les chercheurs qui peinent à mettre au point un sérum efficace.

Mais les scientifiques avancent néanmoins, certes avec difficulté, mais ils parviennent quand même à effectuer de belles découvertes.

En 2009, le monde avait ainsi notamment salué le premier essai clinique étendu d'un vaccin expérimental contre le virus du sida qui, mené en Thaïlande sur plus de 16.000 adultes, avait révélé que 31,2 % des participants vaccinés avaient nettement moins de risques d'être infectés par le VIH que le groupe traité avec un placebo.

Concrètement, pour la première fois dans l'histoire du sida, des chercheurs avaient donc réussi à obtenir une protection partielle contre la maladie.

Et bien qu'imparfaite - on se rendra compte notamment par la suite que la protection conférée par ce sérum était de courte durée - la méthode utilisée a depuis inspiré d'autres chercheurs.

En 2019, une équipe sud-africaine avait par exemple mené des essais à partir d'une souche de VIH prédominante en Afrique. Son produit reposait alors sur une injection supplémentaire un an après l'injection initiale afin d'augmenter la durée de la réponse immunitaire. Mis en place en novembre 2017, les résultats définitifs étaient attendus en janvier 2022. Mais malheureusement, l'essai a dû être arrêté en février 2020 après de premiers résultats peu concluants.

En France, l'institut Pasteur, fer de lance de la recherche mondiale et à qui on doit la découverte du VIH grâce aux travaux de Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier, a choisi notamment d'étudier avec attention ceux qu'on appelle «les contrôleurs du VIH».

Ces patients séropositifs, infectés depuis plusieurs années, n’ont pourtant pas de virus détectable dans leur plasma et gardent un taux de cellules T4 - des cellules défensives contre le VIH - élevé. Concrètement, ils ne développent donc pas de maladie, parce qu'ils contrôlent naturellement l’infection en l’absence de thérapie.

En cherchant à savoir pourquoi, les chercheurs de Pasteur espèrent là aussi pouvoir développer des thérapies vaccinales.

La prévention (préservatifs, traitements) reste la meilleure protection

Ne pas posséder (encore ?) de vaccin contre le VIH ne signifie pas pour autant qu'il n'existe pas d'autres traitements et dispositifs efficaces, bien au contraire.

Le préservatif reste une arme bien connue et toujours tout-à-fait valable, mais les médicaments anti-VIH constituent aussi une approche très intéressante.

Certaines personnes, essentiellement des hommes homosexuels, peuvent ainsi se voir prescrire des antirétroviraux alors même qu'ils ne sont pas infectés par le VIH, et cela justement pour éviter de l'être. Une méthode que l'on appelle la PrEP dans le jargon médical.

De même, encore trop peu de gens savent qu'une personne séropositive sous traitement avec une charge virale indétectable ne peut pas transmettre le virus, même lors de rapports sexuels non protégés par un préservatif.

Cet effet préventif des traitements de ces patients s'appelent «TasP » (pour l’acronyme anglais «treatment as prevention») et son efficacité a été démontrée scientifiquement par deux grandes études déjà.

Et «parmi les couples suivis dont l’un des partenaires était séropositif sous traitement et l’autre séronégatif, aucun cas de transmission du virus n’a été observé dans le cadre de ces études», souligne Santé Publique France, qui ajoute que «l’efficacité des traitements antirétroviraux permettent aujourd’hui aux personnes séropositives de vivre en bonne santé, avec une espérance de vie identique à celles de personnes séronégatives, sans risque de transmettre le virus».

Pour faire connaître tous ces outils, qui restent encore trop méconnus, y compris des populations les plus concernées par le VIH, l'agence nationale de santé publique lance d'ailleurs aujourd'hui une nouvelle campagne de sensibilisation, tout en rappelant l'importance du dépistage, ceci avec l'espoir, in fine, de réduire la discrimination à laquelle sont trop souvent confrontées les personnes séropositives.