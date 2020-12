La «petite fille sans peur» de Wall Street revêtue d'un uniforme de l'armée du Salut

Elle a voulu témoigner de sa solidarité envers les plus démunis. La statue «Fearless Girl», «la petite fille sans peur» en français et qui est installée face à Wall Street, la bourse de New York, a pour un temps enfilé par-dessus sa robe un uniforme de l'Armée du Salut. Son but : alerter sur le sort des personnes les plus en détresse face à la pandémie.

Dans un quartier connu pour symboliser le capitalisme et ses dérives, cette opération de communication se veut être tout un symbole.

Avec son tablier rouge, couleur de l'«US Salvation Army», son bonnet et même un masque assortis et complété du mot «hope», «espoir» en français, la petite fille entend défendre ceux qui ont faim et qui rencontrent des problèmes de logement à cause de la pandémie de Covid-19, explique notamment ABC News, jeudi 10 décembre.

Installée au départ, en mars 2017, face au célèbre taureau de Wall Street, «Fearless Girl» avait été déplacée un an plus tard face à la bourse de New York, devenant avec son menton levé et les mains sur les hanches, une attraction touristique majeure de la ville.

Les Etats-Unis très affectés par le coronavirus

Oeuvre à la sculptrice américaine Kristen Visbal, la statue avait été financée par la société de gestion d'actifs State Street Global Advisors, réussissant au passage un beau coup markéting.

Aujourd'hui, à l'ère du coronavirus et au moment où la pandémie a, aux Etats-Unis fait près de 300.000 morts et fait exploser la précarité, l'Armée du Salut veut quoi qu'il en soit tirer la sonnette d'alarme et mobiliser.

L'urgence est en effet réelle. Alors que Noël approche, ce sont, au total 19 millions d’Américains qui vivent maintenant grâce aux allocations chômage ou à des aides.