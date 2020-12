Que sait-on sur le vaccin chinois de Sinopharm ?

La Chine s’est évidemment lancée dans la course au vaccin contre le coronavirus depuis des mois. Plusieurs sont en préparation, et le laboratoire Sinopharm, entreprise pharmaceutique publique chinoise, a annoncé que son vaccin était efficace à 79%. Mais que sait-on exactement à propos de ce vaccin ?

Technique du Virus «inactivé»

Sinopharm a lancé deux projets de vaccin basé sur la technique du virus inactivé. Le virus a déjà été tué, et ne peut plus se répliquer dans l’organisme, mais conserve sa structure. Il est donc inoculé chez le patient pour faire réagir le système immunitaire. C’est une méthode classique de fonctionnement des vaccins, plus courante que la technique de l’ARN «messager» utilisée pour le vaccin Pfizer/BioNTech et Moderna.

Des essais cliniques à l'étranger

Les laboratoires de Sinopharm ont dû procéder à des essais cliniques du vaccin à l’étranger, faute d’un nombre suffisant de malades du Covdid-19 en Chine. Les essais sont donc en cours dans plusieurs pays à travers le monde, notamment aux Émirats Arabes Unis, au Pérou, en Égypte ou encore en Argentine. Une étape chronophage qui explique que le vaccin mette du temps à arriver sur le marché, et ait été devancé par les laboratoires américains et européens.

1 million de personnes déjà vaccinées

Si le géant chinois Sinopharm a annoncé avoir atteint 79% d’efficacité pour son vaccin, ce dernier n’a pas encore reçu d'autorisation de mise sur le marché, mais les autorités chinoises en ont fait la demande. Cependant, près d’un million de personnes se sont déjà faites inoculer le vaccin expérimental, car il s’agissait d’une situation «d’urgence» selon les annonces faites fin novembre par les autorités chinoises.

Les deux vaccins développés par Sinopharm ont donc été administrés avant même que leur efficacité n’ait été prouvée. Le président de l’entreprise publique avait cependant affirmé qu’il n’avait pas eu de retours «faisant état de réactions indésirables graves».

Ces vaccinations concernaient principalement des publics à risque, notamment les soignants, et les travailleurs ou étudiants amenés à de rendre à l’étranger.

Le vaccin déjà inoculé dans plusieurs pays

Les Émirats Arabes Unis ont autorisé, le 9 décembre dernier, le vaccin de Sinopharm, à la suite des essais cliniques effectués depuis le mois de juillet sur son territoire. Les responsables sanitaires du pays ont estimé que le vaccin était par ailleurs efficace à 86%.

La vaccination aux Émirats a débuté mi-décembre, avec en priorité, les membres des personnels soignants.

Aux Philippines, les proches du président Rodrigo Duterte ont également été vaccinés avec le produit développé par Sinopharm. Les autorités sanitaires sont en discussion avec plusieurs fabricants (dont la firme chinoise) pour commander les 60 millions de doses nécessaires au début de la campagne de vaccination. Le prédisent Philippin a quant à lui souhaité attendre le vaccin «parfait ou approprié» avant de se faire vacciner.

Il n'est pas le seul vaccin développé en Chine

Les produits développés par Sinopharm ne sont pas les seuls vaccins chinois bien avancés. Le laboratoire privé Sinovac Biotech, basé à Pékin, a lui aussi développé son vaccin, le Coronavac. Ce dernier utilise la même technique du virus inactivé.

Le Coronavac a été jugé «efficace» par l’Institut Butantan du Brésil, chargé de sa production et de sa distribution dans le pays d’Amérique latine. Le pays a d'ailleurs annoncé commander 100 millions de doses de ce vaccin.

Au total, quatre vaccins chinois sont en phase finale de tests.