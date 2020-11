Pfizer affirme que son vaccin contre le coronavirus est efficace à 95%

Une véritable course à l'armement. Les entreprises pharmaceutiques se battent depuis plusieurs jours pour essayer de démontrer la plus grande efficacité possible de leur vaccin contre le coronavirus alors que les phases de tests arrivent à leur terme.

Ce 18 novembre, Pfizer assure ainsi dans une étude que la barre des 95% d'efficacité a été franchie, d'après les derniers résultats. C'est cinq points de mieux qu'il y a une semaine, lorsque leur déclaration avait fait la une de tous les journaux. Ce chiffre intervient deux jours après les 94,5% d'efficacité déclarés par Moderna concernant son propre produit.

L'entreprise américaine vante également des effets secondaires minimes. 2% des 41.135 participants qui ont reçu les deux doses du vaccin ont expérimenté de la fatigue et des maux de tête. Un taux tout à fait acceptable si l'on en croit le fabricant.

La question la plus importante reste cependant la date de mise sur le marché du vaccin. Pfizer et BioNTech, qui travaillent ensemble sur ce projet, prévoient de demander une utilisation d'urgence pour les Etats-Unis ce vendredi 20 novembre. Cela permettrait d'avoir un début de vaccination pour une partie de la population avant la fin de l'année 2020.

Pour autant, il ne faut pas s'attendre à une campagne massive. Les capacités de production ne sont pas extensibles à l'infini, et il faudra patienter pour voir la majorité de la population vaccinée contre le Covid-19.

Pfizer prévoit la mise sur le marché de 50 millions de doses, ce qui permet de vacciner 25 millions de personnes. 1,3 milliard de doses sont estimées pour l'année 2021. De plus, il faudra se partager le tout, puisque des contrats ont d'ores et déjà été signé entre Pfizer et plusieurs pays comme les Etats-Unis, le Royaume-Uni ou, plus largement, l'Union Européenne.