Cluster dans un hôpital californien, un employé déguisé en sapin soupçonné d'être le «super contaminateur»

Un simple costume est-il à l'origine d'un cluster de coronavirus au sein d'un hôpital californien ? Une enquête a été ouverte après la découverte d'une quarantaine de cas.

Au total, 44 employés du Kaiser Permanente de San José ont été contaminés depuis le 27 décembre dernier. L'un d'entre eux est même décédé à la suite de complications. Si l'origine de cette explosion de cas de Covid-19 n'est pas encore déterminée, un événement qui a eu lieu à Noël est pointé du doigt.

Le 25 décembre, un des employés a en effet eu la bonne idée de divertir l'établissement en revêtant un costume de sapin de Noël. Le problème ? Ce costume était gonflable et nécessitait un ventilateur pour être pleinement déployé.

This is the air powered costume an employee wore in the Emergency Dept.of Kaiser Permanente San Jose Medical Center Xmas day to spread cheer. Turns out employee unknowingly had covid , now 43 employees have covid .Kaiser investigating if costume blower helped spread the virus. pic.twitter.com/DLLi8z5e2T

— Marianne Favro (@mariannefavro) January 3, 2021