Tout savoir sur Raphael Warnock, le premier sénateur noir de Géorgie

Une élection historique. Dans un Etat du sud au passé ségrégationniste et historiquement républicain, le révérend noir américain Raphael Warnock a été élu sénateur ce 5 janvier en Géorgie. Démocrate progressiste, il l'a emporté face à la conservatrice pro-Trump Kelly Loeffler, considérée jusqu'alors comme la personnalité la plus riche du Congrès américain.

La passion religieuse de Raphael Warnock ne vient pas de nulle part. Les parents du nouveau sénateur de Géorgie étaient en effet tous deux pasteurs pentecôtistes. Celui-ci a donc baigné dans une culture religieuse pendant son enfance, et aurait prononcé son premier sermon à l'âge de 11 ans. Né à Savannah, dans l'Etat où il vient d'être élu, il est finalement choisi pour devenir le nouveau pasteur de l'église baptiste Ebenezer d'Atlanta en 2005. Un lieu de culte connu dans le monde entier puisque c'est ici que Martin Luther King officiait pendant les années 60.

Comme Martin Luther King, Raphael Warnock est profondément engagé. Que ce soit via ses sermons ou ses participations à des actions militantes, il a été remarqué à plusieurs reprises. En 2017, il a par exemple été arrêté par la police lors d'une manifestation au Capitole de Washington D.C. en compagnie d'autres pasteurs. Ceux-ci protestaient contre les coupes budgétaires et les atteintes portées à l'Obamacare par l'administration Trump.

Raphael Warnock n'hésite pas à être très critique dans ses prises de positions. Dans un livre, il a par exemple critiqué les églises blanches pour avoir été complices et actives dans «l'esclavage, la ségrégation et les autres manifestations de la suprématie blanche». Il a également soutenu un pasteur proche de Barack Obama qui avait été très largement critiqué pour avoir déclaré : «Dieu a damné l'Amérique».

Sa véhémence dans ses opinions politiques a été largement attaquée par Kelly Loeffler, son opposante dans la campagne sénatoriale la plus chère de l'histoire. De nombreux spots publicitaires ont été diffusés contenant des critiques de son comportement. Pour contre-attaquer, Raphael Warnock a lui-même publié une publicité virale, assurant que son adversaire ne se concentrait pas sur les idées politiques, tout en caressant un chien pour prouver qu'il n'était pas si méchant que cela.

Get ready Georgia. The negative ads against us are coming.





But that won’t stop us from fighting for a better future for Georgians and focusing on the issues that matter. pic.twitter.com/VN0YIA02MG

— Reverend Raphael Warnock (@ReverendWarnock) November 5, 2020