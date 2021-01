La faille dans la sécurité au Capitole organisée par Donald Trump, selon son ex-secrétaire à la Défense

L'ancien chef du Pentagone et ex-secrétaire d'Etat à la Défense des Etats-Unis, James Mattis, le premier militaire à avoir occupé ce poste sous Donald Trump, a fustigé l'attitude du président américain.

D'après lui, Donald Trump a en effet «fomenté l'effort» des manifestants pour «asservir la démocratie américaine par les lois de la foule».

Le général Mattis, ancien des US Marines, a ajouté que Trump a «usé de la présidence pour détruire la confiance dans notre élection et empoisonner notre respect pour nos concitoyens».

"Today's violent assault on our Capitol, an effort to subjugate American democracy by mob rule, was fomented by Mr. Trump." https://t.co/olPwnrkyk1

