L'incendie de la plus grande usine de vaccins au monde fait 5 morts

«La pharmacie du monde relèvera le défi du Covid» malgré tout. Alors qu’un incendie a durement frappé le site de l’institut Serum, plus grand fabricant de vaccins au monde, le gouvernement indien assure que la production de doses contre le Covid-19 n’a pas été affectée.

Après avoir regretté la découverte de cinq corps dans le bâtiment ayant brûlé et avoir présenté leurs condoléances aux familles, les autorités ont rapidement communiqué à propos de la chaîne de fabrication du vaccin AstraZeneca/Oxford.

Les installations du gigantesque institut s’étendant sur plus de 40 hectares, le bâtiment dédié au traitement anti-Covid, situé à quelques minutes de voiture du lieu de l’incendie, n’a pas été touché. L’origine du feu n’a pas encore été déterminée, a indiqué une source policière.

1,5 milliard de doses par an

Avec 1,5 milliard de doses par an, exportées dans plus de 170 pays, l’institut Serum est le plus grand fabricant de vaccins du monde. Il traite des maladies comme la polio, la diphtérie, le tétanos, la rougeole, les oreillons, la rubéole ou l’hépatite B. Depuis la pandémie, une chaîne à grande cadence a été créée pour le Covid-19.

Si l’Inde, qui compte 1,3 milliard d’habitants, sera le premier destinataire de ces doses, le pays doit aussi en expédier dans des pays comme les Maldives, le Bhoutan, le Bangladesh ou le Népal. Le Sri Lanka, Maurice, le Brésil ou l’Afrique du Sud sont aussi sur liste d’attente.