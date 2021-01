Vidéo : Line Renaud a été vaccinée contre le Covid-19

La chanteuse et actrice de 92 ans Line Renaud a reçu la première dose de vaccin contre le Covid-19, hier, à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), où elle réside.

«J'étais réticente. J'avais plutôt décidé d'attendre. Devant l'ampleur de l'épidémie, j'ai décidé d'y aller. Et je suis contente d'avoir pris la décision», a-t-elle déclaré auprès de l’AFP peu après l’injection.

«Ce que je peux dire aux personnes encore réticentes, c'est que c’est une question de vie pour soi et pour les autres. C’est un acte de solidarité collective», a poursuivi l’artiste, avant de souligner «son immense confiance en la science».

La comédienne et chanteuse Line Renaud, 92 ans, se fait vacciner contre le Covid, à Rueil-Malaison, près de Paris #AFP David Cantiniaux pic.twitter.com/b1qEemBRVp — Agence France-Presse (@afpfr) January 18, 2021

«Nous les artistes nous sommes des passeurs d’émotion. Les chercheurs sont des passeurs de vie. Ils ont tous mon admiration», a encore ajouté l’interprète de «Ma p’tite folie». Quatre heures après, Line Renaud a posté une vidéo sur son compte Twitter pour donner des nouvelles à ses fans et encourager les Français à se faire vacciner.

«Je me sens très bien. Mais cela ne m'empêchera pas de respecter les gestes barrières jusqu'à la prchaine vaccination dans 15 jours. Pour tout le monde, pour donner du courage, donner envie de vous faire vacciner, je le dis, tout va bien. Je vous embrasse tous du fond du coeur. Je vous aime».

Un petit message pour vous, 4h après le vaccin Line#covid19 #vaccin pic.twitter.com/Pfi9sxi4g3 — Line Renaud (@linerenaud) January 18, 2021

Depuis ce lundi 18 janvier, toutes les personnes âgées de plus de 75 ans peuvent recevoir le précieux sérum, développé par Pfizer et BioNTech ou Moderna, dans l’un des «700 centres» de vaccination. Désormais, la vaccination est également accessible aux personnes présentant des pathologies à haut risque, sans condition d’âge.

Il s’agit des patients atteints de maladies rénales chroniques sévères, de cancer et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie, de trisomie 21, transplantés d'organes solides, ou par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques.

Les personnes souffrant de poly-pathologies chroniques, avec au moins deux insuffisances d’organes, et de maladies rares - syndrome APECED, Hypertension Artérielle Pulmonaire (HTAP), fibrose pulmonaire idiopathique…, sont également concernées, ce qui représente environ 800.000 Français supplémentaires.

Si on ajoute les plus de 75 ans, vivant à domicile et en Ehpad, les pompiers, les soignants, et les aides à domicile de plus de 50 ans, ainsi que les patients présentant des pathologies à haut risque, la vaccination est ainsi ouverte à quelque «6,4 millions de Français», a précisé le ministre de la Santé Olivier Véran.

