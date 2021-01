Sur le site de la Maison Blanche, les visiteurs peuvent désormais choisir d'être identifiés comme non-binaires

A nouveau président des Etats-Unis, nouveau site présidentiel. Depuis l'investiture de Joe Biden, celui de la Maison Blanche offre une nouvelle fonctionnalité à ses usagers. Il leur est désormais possible de choisir le pronom par lequel ils souhaitent être identifiés, y compris s'il est non-binaire.

Cela se passe notamment dans le formulaire de contact. Un menu déroulant permet à l'utilisateur de spécifier s'il doit être désigné par «she/her» (elle), «he/him»(il), «they/them» (iel, le pronom non-binaire) ou «other» (autre). Une dernière option propose même «prefer not to share» (préfère ne pas le communiquer).

The @WhiteHouse website contact form now asks for your pronouns. pic.twitter.com/W5S36efo1d

— GLAAD (@glaad) January 20, 2021