Coronavirus : déjà 15 millions de vaccinés au Royaume-Uni

«Nouvelle fantastique : plus de 15 millions de personnes ont reçu leur premier vaccin contre le Covid». Le tweet du ministre britannique de la Santé, Matt Hancok, symbolise l’importance de l’étape franchie ce dimanche par le Royaume-Uni, dans sa lutte contre l’épidémie de coronavirus.

Ainsi, l'objectif du gouvernement d'offrir un vaccin aux catégories de personnes les plus vulnérables à la mi-février a été rempli, se sont félicités le gouvernement et le Premier ministre Boris Johnson.

Dans le détail, les personnes de plus de 70 ans, les soignants en première ligne, les employés et résidents des maisons de retraite et les patients les plus vulnérables ont reçu leur première dose. Soit environ 15 millions de personnes, sur une population totale de 66 millions.

Les 65-69 ans à partir de lundi

La bonne nouvelle intervient pour le Royaume-Uni à une semaine de l'annonce de la «feuille de route» de son gouvernement, pour envisager progressivement la sortie du troisième confinement, instauré depuis le début de l'année face à un variant plus contagieux, qui a donné lieu à une explosion de l'épidémie. Il espère ainsi pouvoir rouvrir les écoles à partir du 8 mars et assouplir certaines des restrictions, pour autoriser les rencontres entre deux personnes de foyers différents en extérieur, indique l’AFP.

Pays le plus durement touché en Europe avec 117.000 morts, le Royaume-Uni aborde à partir de lundi une nouvelle étape de sa campagne de vaccination, qui va s'élargir aux personnes âgées de 65 à 69 ans.

En France, 2,2 millions de personnes ont reçu leur première dose.

