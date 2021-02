Le prince Philip, époux d’Elisabeth II, hospitalisé pour une infection depuis une semaine

Le prince Philip, mari de la reine d’Angleterre Elisabeth II, est hospitalisé depuis le 16 février. Âgé de 99 ans, il est soigné pour une «infection».

«Il répond au traitement, mais ne devrait pas quitter l’hôpital avant plusieurs jours», a annoncé mardi le palais de Buckingham. Il ne s’agirait pas de problèmes liés au coronavirus, a indiqué une source à l’AFP. Le prince avait d’ailleurs reçu début janvier, comme la reine, une première injection de vaccin anti Covid-19.

Leur fils Edward a indiqué aux médias britanniques que son père «va beaucoup mieux». «Il a hâte de sortir, c’est ce qui est le plus positif. On croise les doigts».

Confiné depuis un an

A la retraite depuis 2017 (et hospitalisé à plusieurs reprises depuis), le prince Philip, duc d’Edimbourg, détient le record de longévité des conjoints de monarques d’Angleterre. Ses engagements ont débuté en 1952, lors de l’accession de sa femme au trône. Il a participé à plus de 22.000 cérémonies ou visites, durant ses fonctions.

Dans un Royaume-Uni durement frappé par le coronavirus (plus de 120.000 morts), il est resté pratiquement toute l’année dernière confiné au palais de Windsor, avec la reine. Ils ont également été très isolés du reste de la famille royale, bousculée par la mise en cause d’Andrew, leur fils, dans le scandale sexuel Jeffrey Epstein et par les choix du prince Harry et de Meghan de se mettre en retrait.

A voir aussi