Crise migratoire : Donald Trump veut se rendre à la frontière avec le Mexique

Le retour de Donald Trump sur le devant de la scène politique ? Alors qu'il n'a fait qu'une apparition officielle depuis son départ de la Maison Blanche en janvier dernier, l'ancien président américain pourrait s'emparer de la crise migratoire pour s'attaquer à l'administration Biden.

En effet, depuis l'arrivée du démocrate au pouvoir, le nombre de migrants qui tentent de passer la frontière avec le Mexique pour rejoindre les Etats-Unis ne fait que grimper. Kamala Harris, la vice-présidente du pays, a été chargée du dossier particulièrement sensible, d'autant que de nombreux mineurs sont concernés. Les critiques sur la gestion de Joe Biden ont d'ailleurs fusé de la part d'élus républicains, mais également du camp démocrate.

L'immigration étant un sujet de prédilection pour Donald Trump, que ce soit en campagne ou lorsqu'il était en fonction, le timing lui semblerait opportun pour faire son retour. Cette information a été dévoilée par son conseiller Jason Miller, qui participait à un podcast. Alors qu'une question quant à une visite de l'ancien président lui était posée, celui-ci a répondu : «Nous en avons discuté récemment, je le vois faire cela très bientôt».

Déjà le duel de 2024 ?

Pour autant, le milliardaire semble vouloir patienter encore un petit peu pour s'y rendre. En effet, Jason Miller a expliqué que Donald Trump voulait attendre que Joe Biden «y aille et se rate de lui-même» avant de visiter la frontière.

Pour rappel, le démocrate a notamment stoppé la construction du mur souhaité par son prédécesseur via un décret présidentiel lors du premier jour de son mandat. Dans son discours à la CPAC, la conférence annuelle des conservateurs américains organisée fin février, Donald Trump avait déjà passé de longues minutes à critiquer les décisions de Joe Biden sur l'immigration.

Ce dossier pourrait devenir prédominant dans les prochains mois, d'autant plus si l'actuel chef d'Etat ne parvient pas à résoudre la crise tout en conservant une approche «humaine» comme il l'avait promis pendant sa campagne. Alors qu'il a d'ores et déjà annoncé sa volonté de se représenter en 2024, Donald Trump n'en a pas fait de même. Mais une venue à la frontière avec le Mexique ressemblerait bel et bien à un événement en vue de peser dans le débat politique pendant quelques années encore.