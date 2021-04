Dubaï : des femmes arrêtées pour avoir posé nues sur un balcon

Elles risquent jusqu'à six mois de prison. Un groupe composé de plus d'une dizaine de femmes a été arrêté à Dubaï alors qu'elles avaient été aperçues nues sur un balcon.

«Des comportements aussi inacceptables ne reflètent pas les valeurs et l'éthique de la société émiratie», a déclaré la police dans un communiqué. Les femmes pourraient donc faire de la prison ferme pour avoir enfreint la loi sur la débauche publique.

The #DubaiPolice has arrested a group of people who appeared in an indecent video shared online pic.twitter.com/6ZOUFI2ElB — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) April 3, 2021

Le tout intervient alors que des photos et des vidéos du groupe avaient largement été diffusées sur les réseaux sociaux pendant le week-end. D'après le média émirati The National, il est possible que cette apparition de femmes nues sur le balcon soit une opération publicitaire, sans pour autant donner plus de détails.

Si de nombreux Européens, et en particulier des influenceurs sur les réseaux sociaux, décident de s'expatrier à Dubaï depuis quelques années, certaines lois restent strictes dans le pays. La Française Maeva Ghennam avait ainsi été arrêtée en décembre 2020 pour avoir porté une tenue trop légère dans un centre commercial.