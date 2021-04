Etats-Unis : tous les adultes éligibles à la vaccination d'ici au 19 avril

Pour gagner la «course à la vie, à la mort» contre le coronavirus, Joe Biden mise sur l'accélération de la vaccination. Le président des Etats-Unis a annoncé mardi que tous les adultes américains seraient éligibles pour se faire vacciner d'ici au 19 avril. Soit près de deux semaines plus tôt que l'objectif initial.

Le mois dernier, le dirigeant démocrate avait en effet évoqué la date du 1er mai. «Ce que nous faisons maintenant va déterminer combien de personnes nous allons sauver ou perdre en avril, en mai, en juin, d'ici au 4 juillet», date de la fête nationale américaine, a déclaré Joe Biden lors d'un événement organisé à la Maison Blanche.

Une annonce plus symbolique qu'autre chose, puisque la plupart des Etats américains s'étaient donnés l'objectif d'ouvrir la vaccination à toutes les personnes âgées de 18 ans et plus d'ici au 19 avril avant même l'annonce du président de 78 ans. Une trentaine d'Etats ont même d'ores et déjà sauté le pas.

By April 19, every adult will be eligible to be vaccinated. — President Biden (@POTUS) April 6, 2021

C'est pour mettre un peu d'ordre dans ces consignes variables selon les Etats que Joe Biden a fixé la date du 19 avril pour tout le monde, partout dans le pays. «Plus de règles confuses. Plus de restrictions confuses», a-t-il déclaré.

Au moins une dose reçue par 40 % des adultes

La porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a précisé que cette annonce ne signifiait pas que tous les adultes américains seraient vaccinés d'ici au 19 avril, mais seulement qu'ils pourraient d'ici là réserver leur place dans la file d'attente virtuelle pour se faire vacciner. Les Etats-Unis ne devraient en effet pas avoir assez de doses pour vacciner tout le monde avant la fin mai, selon Joe Biden.

Lundi, la Maison Blanche a fait savoir que 40 % des adultes américains avaient reçu au moins une dose de l'un des trois sérums autorisés dans le pays (Pfizer/BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson), et que près d'un sur quatre était totalement vacciné.