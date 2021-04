Déconfinement : l'Angleterre rouvre les terrasses de pubs

Comme un retour à la «vie d'avant». Depuis ce lundi matin, les Anglais peuvent de nouveau goûter à la joie de savourer un verre en terrasse. Les pubs et les restaurants ont été autorisés à rouvrir en extérieur, marquant une nouvelle étape dans le processus de déconfinement du pays.

Dès le petit matin, le Anglais se sont précipités en terrasse, après près de quatre mois de fermeture, malgré le froid et le mauvais temps sur une grande partie du pays. De longues queues devant certains pubs ont même été observées avant minuit, dans la nuit de dimanche à lundi, les établissements étant autorisés à servir dès 0h01. Pour cette journée de réouverture, les réservations de certains affichent complet depuis des mois.

Outre les terrasses des pubs et restaurants, rouvrent également ce lundi en Angleterre les commerces non-essentiels, les salons de coiffure, les salles de sport, les zoos, les bibliothèques ou encore les spas. Les Anglais peuvent par ailleurs de nouveau partir en vacances dans le pays, tant qu'ils restent avec des membres de leur foyer.



Des jeunes à la terrasse d'un pub à Londres. (©Niklas HALLE'N / AFP)

Pas de pinte en terrasse pour «BoJo»

«Je suis sûr que ce sera un énorme soulagement pour les propriétaires d'entreprises fermées depuis si longtemps et pour tous les autres, c'est l'occasion de recommencer à faire certaines des choses que nous aimons et qui nous ont manquées», s'est réjoui le Premier ministre Boris Johnson. La British Beer and Pub Association a toutefois estimé que 60 % des pubs et restaurants du pays doivent rester fermés, car ne disposant pas d'espace extérieur. Ceux-là devront patienter jusqu'au 17 mai pour rouvrir, date prévue du prochain assouplissement des restrictions en Angleterre.

Appelant ses compatriotes à «continuer à se comporter de manière responsable» et à respecter les gestes barrières, Boris Johnson avait initialement prévu de célébrer la réouverture des bars en allant boire une pinte de bière en terrasse, mais cet événement a été reporté après la mort vendredi du prince Philip, époux de la reine Elizabeth II. Le Royaume-Uni est en période de deuil national jusqu'aux funérailles du duc d'Edimbourg, prévues samedi.