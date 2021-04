Rentrée : quels sont les critères pour fermer des classes ?

C'est l'une des principales questions alors que les enfants ont retrouvé ce 26 avril le chemin des écoles primaires et maternelles. Un protocole a été mis en place par le gouvernement pour fermer certaines classes et éviter une trop forte propagation de l'épidémie.

Premièrement, comme c'était déjà le cas depuis l'introduction de ce troisième confinement dans plusieurs départements en mars dernier, les établissements sont dans l'obligation de fermer une classe dès qu'un cas positif y est découvert. Ceci est valable aussi bien dans les écoles maternelles que primaires. Les fermetures devront s'étendre sur une semaine complète.

Si un professeur est absent, car lui-même positif ou cas contact, la règle a évolué ces derniers jours. En effet, le ministère de l'Education nationale a fait savoir via sa foire aux questions que si un enseignant ne pouvait pas être remplacé, «les élèves ne peuvent en aucun cas être répartis dans les autres classes».

10 semaines à tenir

Cette nouvelle règle n'était pas en vigueur les semaines précédentes. Cela avait entraîné des regroupements de classes, rendant impossible l'application des gestes barrières. Face à cette mesure, et malgré le renforcement annoncé par Jean-Michel Blanquer des remplacements, il faut donc s'attendre à voir de plus en plus d'élèves amenés à rester chez eux dans les jours à venir.

Comme l'explique La Voix du Nord, le mois dernier dans le seul département du Nord, pas moins de 450 professeurs étaient absents, sans qu'aucune solution ne soit présentée. À 10 semaines des grandes vacances estivales, l'objectif pour l'Education nationale sera donc de limiter la casse tant bien que mal.