Bélarus : Emmanuel Macron appelle à la «libération immédiate» des opposants

Au tour d'Emmanuel Macron de condamner le déroutage d'un avion par les autorités du Bélarus dimanche pour arrêter deux opposants politiques. Le président français a exigé ce mardi la «libération immédiate» de Roman Protassevitch et de sa compagne Sofia Sapéga.

En marge d'un sommet européen à Bruxelles, Emmanuel Macron a qualifié le détournement d'un vol Ryanair entre Athènes et Vilnius vers l'aéroport de Minsk d'«acte inacceptable» et de «violation du droit international».

Biélorussie : "Nous appelons très fermement à la libération immédiate des opposants Roman Protassevitch et Sofia Sapega", déclare Emmanuel Macron





Suivez le live https://t.co/cEwi3c61QM pic.twitter.com/WVHGNkgqvA — franceinfo (@franceinfo) May 25, 2021

Il a également rappelé les décisions prises lundi soir par les dirigeants de l'Union européenne en représailles. «Nous avons ainsi décidé de renforcer notre dispositif de sanctions individuelles et économiques, d'interdire à la compagnie aérienne biélorusse l'accès aux aéroports européens, d'inviter les compagnies aériennes européennes à ne pas survoler le territoire biélorusse (...) et de demander une enquête internationale indépendante», a listé le chef d'Etat français.

«Nous appelons également très fermement à la libération immédiate des opposants Roman Protassevitch et Sofia Sapéga», a-t-il ajouté, le premier étant un journaliste d'opposition bélarusse de 26 ans et la seconde sa compagne de nationalité russe. Une revendication déjà émise par une grande partie de la communauté internationale, de l'UE à l'ONU en passant par les Etats-Unis et le Royaume-Uni.