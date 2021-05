Vacances en Espagne : test, quarantaine… Tout ce qu’il faut savoir avant de partir

Destination préférée des Français pour les vacances estivales, l'Espagne veut rouvrir grand ses portes aux touristes cet été. Pour cela, les exigences sanitaires à l'entrée sont réduites au minimum. Sur place, le pays a retrouvé un semblant de «vie d'avant».

Quelles conditions d'entrée ?

Seul un test PCR négatif effectué moins de 72 heures avant l'arrivée est demandé pour entrer sur le territoire espagnol, sauf pour les enfants de moins de 6 ans. Les passagers se rendant dans le pays par avion doivent en complément remplir un formulaire. Il leur permettra d'obtenir un QR code qui leur sera demandé pour passer le contrôle sanitaire à l'aéroport d'arrivée. Aucune mise en quarantaine n'est exigée.

A partir du 7 juin, les voyageurs étrangers entièrement vaccinés seront exemptés d'obligation de test. Dès cette date, l'Espagne accueillera «toutes les personnes vaccinées» quel que soit leur pays d'origine, a annoncé le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez vendredi 21 mai. Ils devront présenter un certificat de vaccination, réalisée avec l'un des vaccins autorisés par l'Agence européenne des médicaments (EMA) ou l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Les autres devront toujours se soumettre à un dépistage nasopharyngé avant l'arrivée.

Quelles restrictions sur place ?

Sur place, la vie a repris son cours quasi normalement. L'état d'urgence a été levé le 9 mai dernier, signifiant notamment la fin du couvre-feu dans la plupart des régions (excepté les Baléares et la région de Valence, où il reste en vigueur de 23h à 6h). Le masque reste obligatoire dans les espaces publics, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les restaurants, bars, commerces et lieux culturels sont ouverts, et les rassemblements autorisés, mais avec des restrictions en termes de jauges ou d'horaires, différentes en fonction des régions.

Quelle situation sanitaire ?

Après une nouvelle vague épidémique particulièrement virulente au mois de janvier, la situation sanitaire en Espagne s'est calmée. Aujourd'hui, en moyenne, le pays recense environ 5.000 nouveaux cas de Covid-19 chaque jour (contre 12.000 en France) et 40 décès (115 en France). La campagne de vaccination est légèrement plus avancée qu'en France, avec 36 % de la population ayant reçu au moins une dose (35 % en France), dont 17 % est complètement vaccinée (15 % en France).

Quelles obligations avant le retour en France ?

A noter qu'avant leur retour dans l'Hexagone, les voyageurs français ayant séjourné à l'étranger, par exemple en Espagne, doivent effectuer un test PCR. Il doit être réalisé moins de 72 heures avant le trajet retour. En Espagne, le tarif moyen pour se faire dépister tourne autour des 100 euros. Il est possible de se faire rembourser 50 euros, soit le plafond indiqué par l'Assurance maladie sur son site, soit en présentant sa carte européenne d’Assurance Maladie (CEAM) au moment du test, soit en complétant un formulaire à son retour en France.