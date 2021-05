Vacances en Grèce : Tout ce qu'il faut savoir avant de partir

Les plages, le soleil, les sites archéologiques, les îles paradisiaques... La Grèce fourmille de petits plaisirs qui attirent chaque année 30 millions de visiteurs. Mais la pandémie permettra-t-elle d'en profiter ?

Jusqu'ici, la réponse est oui. La Grèce a lancé sa saison touristique et accueille tous les voyageurs en provenance de l'Union Européenne. Certains touristes étrangers, comme les Britanniques ou les Américains, sont également acceptés sur le territoire. Mais attention, certaines règles sanitaires sont encore en vigueur. CNEWS vous détaille tout ce que vous devez savoir avant de partir en vacances en Grèce.

Quelles conditions pour entrer en Grèce ?

Bonne nouvelle pour les vacanciers : le pays a rouvert ses frontières aux habitants de l'Union Européenne. Il est donc possible d'y accéder via l'avion, le bateau ou les routes... Mais pas sans conditions. Pour profiter du soleil d'Athènes, les touristes devront compléter un formulaire obligatoire la veille de leur départ. Il leur faudra aussi présenter soit un certificat de vaccination contre le Covid-19, soit le résultat d'un test PCR négatif, effectué au plus tard 72h avant l'arrivée en Grèce. Un test PCR négatif est également nécessaire pour voyager entre deux îles grecques.

Une fois parvenus en Grèce, les voyageurs pourront faire l'objet d'un test aléatoire dans les aéroports (et ce même s'ils disposent déjà d'un résultat de test PCR négatif). Aux postes de contrôles aux frontières, le dépistage se fera de manière systématique et obligatoire.

Si malheureusement le test s'avère positif, le voyageur sera placé en isolement pendant quatorze jours. Ceux qui l'accompagnent seront déclarés cas contacts. Les autorités grecques prendront en charge le transfert à l'hôpital, les frais médicaux, et le coût de l'hôtel de quarantaine seulement dans certains cas. En cas de doute, il faudra donc vous préparer à financer une éventuelle prolongation de votre séjour.

Quel est le protocole sanitaire sur place ?

Deuxième bonne nouvelle : les vacances en Grèce ont (presque) le goût de la vie d'avant. Le pays est déconfiné et depuis le 14 mai, les autorisations de circulation ne sont plus nécessaires pour se déplacer. Les touristes peuvent donc profiter de l'entièreté du territoire grec, mais s'ils veulent changer d'île, il faudra présenter un nouveau test PCR négatif.

Au niveau des activités : les centres commerciaux sont ouverts, tout comme les marchés, les plages, et avec en bonus, les bars de plages.

Les terrasses des restaurants, bars et cafés peuvent accueillir un maximum de six personnes par table. Pour ceux qui souhaitent faire le plein de culture, la visite des sites archéologiques et musées est autorisée à condition de porter un masque. Les cinémas de plein air rouvrent le 21 mai, et les spectacles et concerts en extérieur reprennent le 28 mai.

Même si un vent de liberté flotte sur la Grèce, certaines interdictions demeurent. Un couvre-feu est toujours en vigueur de 0h30 à 5h du matin. Le masque reste obligatoire en intérieur comme en extérieur. Quant aux dates de réouverture des discothèques et des bars et restaurants en intérieur, elles ne sont toujours pas connues.

Où en est la situation épidémique ?

L'épidémie est en recul depuis mi-avril. La Grèce recense environ 2.000 nouveaux cas de Covid-19 par jour, le risque pour les voyageurs est donc «modéré», selon l'Organisation nationale de la santé publique grecque (NPHO).

Au niveau des variants, trois identifiés comme «préoccupants» par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) circulent sur le territoire : le variant anglais, le variant sud-africain et le variant indien.

La Grèce a mis les bouchées doubles sur la vaccination - en particulier des îles - pour pouvoir accueillir le maximum de touristes. Au 18 mai 2021, 16% de la population grecque est entièrement vaccinée contre le Covid-19. 2,9 millions de personnes ont reçu au moins une dose, soit 28% de la population, d'après les données d'Our World in Data.