Airbnb recrute 12 volontaires pour vivre autour du monde pendant un an

«Chez vous, partout» : c'est ce que promet Airbnb à 12 volontaires pour une année entière. L'entreprise spécialisée en location de logements de particuliers propose en effet aux candidats de voyager autour du monde, à sa charge, pendant un an. En contrepartie, les heureux élus devront faire un retour d'expérience.

Le programme doit s'étaler sur douze mois, de juillet 2021 à juillet 2022, dont dix seront consacrés au voyage. Airbnb s'engage à prendre à sa charge le «crédit pour les hébergements», l'«allocation de transport», les «suggestions d'annonces» et les «expériences locales».

if you’re a…



remote worker



empty nester



digital nomad





or someone who just wants to live anywhere on airbnb, apply now to this program to help inform the future of flexible living. accommodations and travel allowance for 10+ months, on us. https://t.co/GH0sy53ZHf

— Airbnb (@Airbnb) June 9, 2021