Coronavirus : une infirmière américaine se ridiculise en tentant de prouver que le vaccin rend magnétique

Sa démonstration est tombée à l'eau. Une infirmière américaine antivax a voulu prouver mardi, au cours d'une réunion d'une commission législative de l'Ohio, que les vaccins anti-Covid rendaient magnétiques, grâce à une brève expérience. Malheureusement pour elle, tout ne s'est pas passé comme prévu.

«J'ai découvert quelque chose pendant le déjeuner, que je veux vous montrer», a-t-elle commencé par déclarer devant une assistance de plusieurs dizaines de personnes venues assister à une réunion du comité santé de la Chambre de l'Etat de l'Ohio. S'emparant d'une clé, l'infirmière, identifiée par la suite comme s'appelant Joanna Overholt, l'a apposée sur son torse.

Wow. An anti-vaccine nurse in Ohio tried to prove the Vaccines Cause Magnetism theory in an state legislative committee. The demonstration did not go to plan pic.twitter.com/0ubELst4E8

— Tyler Buchanan (@Tylerjoelb) June 9, 2021