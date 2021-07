Variant delta : le gouvernement déconseille de réserver des vacances en Espagne et au Portugal

Clément Beaune, secrétaire d'Etat aux Affaire européennes, a conseillé aux Français souhaitant réserver leurs vacances d'été en Espagne ou au Portugal de revoir leurs plans.

«Ceux qui n'ont pas encore réservé leurs vacances, évitez, évitons le Portugal, l'Espagne, dans vos destinations [...]. Il vaut mieux rester en France, ou aller dans d'autres pays», a-t-il déclaré sur France 2 jeudi matin. Face aux craintes et aux contraintes liées à la pandémie de coronavirus, une majorité de Français sont attendus dans l'Hexagone cet été. Mais ceux s'aventurant à l'étranger ont décidé de privilégier la péninsule ibérique, destination qui rassure du fait de sa proximité géographique avec la France.

L'Espagne fait face actuellement à une explosion de cas de Covid-19 parmi sa population âgée de moins de 30 ans, due au variant Delta présenté comme redoutable et extrêmement rapide. Une nette détérioration de la situation sanitaire qui a poussé mardi la Catalogne à rétablir des restrictions sanitaires (fermeture pour quinze jours des bars et discothèques en espace clos à partir du week-end prochain). Au Portugal, ce même variant Delta représente désormais 90% des nouveaux cas.

En France, le gouvernement craint une nouvelle accélération de l'épidémie, engendrant une 4e vague de contamination, et s'inquiète d'un ralentissement du rythme des vaccinations. Au total, un peu plus de 35 millions de personnes ont reçu au moins une injection et près de 26 millions sont complètement vaccinées.