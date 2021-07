Variant Delta : pass sanitaire, couvre-feu… voici les restrictions à connaître avant de voyager dans un pays

Les uns après les autres et sur presque tous les continents, plusieurs pays de la planète sont confrontés à un rebond du nombre des contaminations au coronavirus. En cause : le variant Delta du SARS-CoV-2, très contagieux, et qui contraint de plus en plus d'Etats à prendre des mesures de restrictions.

La France n’est ainsi pas le seul pays à être sévèrement atteint par cette nouvelle souche. Et si, dans le monde, des dirigeants ont déjà pris des décisions, le président Emmanuel Macron devrait vraisemblablement lui aussi serrer la vis, puisqu'il doit s'exprimer à nouveau ce lundi soir à 20 h.

Dans cette attente, entre pass sanitaire, retour du masque en extérieur ou encore couvre-feu, tour d'horizon des mesures déjà actées chez nos voisins et ailleurs.

masque requis au Portugal et en turquie

Au Portugal, le port du masque, un temps assoupli, est de nouveau obligatoire dans les lieux publics. Dans le pays lusitanien, 26 communes, dont Porto, sont placées en zone de risque «élevé» et 19 en zone de risque «très élevé», dont la capitale Lisbonne. Ces villes sont par ailleurs soumises à un couvre-feu s’étalant de 23 h à 6 h du matin et les commerces non alimentaires ferment à 15h30 le week-end.

A l'autre bout de l'Europe, en Turquie, le port du masque est lui aussi obligatoire dans les lieux accueillant du public. De même, la distanciation sociale est maintenue. Une mesure qui reste toutefois en pratique difficile à appliquer dans la mesure où les restrictions liées aux jauges ont été levées dans les bars et restaurants.

l'Espagne et la grèce misent sur le pass sanitaire

En Espagne, le pass sanitaire, soit un document prouvant une sérologie négative au coronavirus ou une vaccination complète contre le Covid-19, est obligatoire pour les événements en plein air de plus de 500 personnes. Depuis ce week-end, les discothèques et autres lieux de vie nocturne sont par ailleurs fermés en Catalogne, région très touristique.

Autre pays dépendant très fortement du tourisme, en Grèce, le pass sanitaire est là aussi requis pour voyager dans le pays. Les cinémas sont ouverts depuis le 1er juillet et les bars, discothèques et cafés doivent également rouvrir leurs portes jeudi. Dans les restaurants, une jauge maximum a été fixée à 10 personnes.

[Classification française des pays suivant les indicateurs sanitaires / source Gouvernement]

Malte se cloître

Dès mercredi, l'île de Malte deviendra le premier pays de l’Union européenne à fermer ses frontières aux touristes non-vaccinés. Jamais auparavant, au sein de l'Union, un Etat n'avait en effet pris une mesure aussi radicale.

Avec ses 500.000 habitants, si Malte pouvait s'enorgueillir d'être le pays le plus vacciné de l’UE (79 % de la population adulte ayant reçu deux doses), l'île a, vendredi, recensé 96 nouveaux cas, dont 90 % chez des personnes non vaccinées. Dans ce contexte, pas question pour elle de prendre aucun risque.

Maintient des restrictions en Tunisie et en argentine

En Tunisie, autre pays prisé des touristes français, toutes les manifestations publiques ont été reportées sine die. Le couvre-feu est effectif sur l’ensemble du territoire entre 20 heures et 5 heures du matin. Uniquement les commerces dits essentiels sont ouverts. Pour se rendre dans le pays, il faut enfin présenter un test PCR de moins de trois jours et respecter un auto-isolement de sept jours à l’arrivée.

Ce maintient des restrictions se retrouve à des milliers de kilomètres de là, en Argentine. Dans le pays sud-américain, elles sont censées perdurer au moins jusqu'au 6 août. Les rassemblements de plus de dix personnes sont notamment interdits. Les frontières restent fermées des frontières les groupes de touristes n'y sont pas admis.

Aux Pays-Bas, la fête est déjà finie

Chez nos voisins néerlandais, les restaurants doivent désormais fermer leurs portes à minuit. Depuis samedi, toutes les boîtes de nuit sont également fermées. En revanche, il n’y a ni confinement, ni couvre-feu, du moins à ce stade. De même, le port du masque en intérieur n’est pas obligatoire.

CORÉE DU SUD : deux personnes maximum à Seoul

Confrontée à un bond des contaminations, des ce lundi, la Corée du sud donc imposer deux semaines de restrictions à Séoul, la capitale. Il sera par exemple interdit de se rassembler à plus de 2 personnes après 18 h et les écoles seront fermées. Même chose pour les bars et les discothèques sommées de baisser leur rideau.

Des mesures très restrictives et jamais vues depuis le début de la crise sanitaire.