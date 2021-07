Coronavirus en Inde : 67,6% de la population présente des anticorps Covid-19

Aux mois d'avril et mai, l'Inde a connu une dramatique flambée des contaminations au Covid-19, à cause du très contagieux variant Delta. La quatrième enquête sérologique nationale, réalisée entre fin juin et début juillet, donne une idée de l'ampleur de cette deuxième vague : 67,6% de la population présente des anticorps Covid-19.

Ce résultat marque une augmentation significative par rapport à la précédente enquête de ce genre, menée en décembre et janvier. Elle avait révélé la présence d'anticorps chez 24% de la population seulement.

4th round of national sero-survey for #COVID19 -Overall is 67.6% in the entire population





Amongst the adults in the survey, 62.2% people were not vaccinated, while 24.8% had taken single dose & 13% were fully vaccinated - DG @ICMRDELHI

