Danemark : fin du pass sanitaire obligatoire pour entrer dans les bars et les restaurants

Dès ce mercredi 1er septembre, le «Coronapas», pass sanitaire danois, ne sera plus exigé pour accéder aux restaurants. Grâce à des chiffres de l’épidémie au beau fixe, le Danemark sort progressivement de toutes ses mesures sanitaires.

Plus besoin de QR code pour accéder aux bars et restaurants dès ce mercredi pour les quelque six millions de Danois, et dès le 10 septembre, toutes les restrictions seront levées, notamment la présentation du pass sanitaire dans les boîtes de nuit ou dans les grands événements. «L’épidémie est sous contrôle, nous avons des taux de vaccination record», s’est félicité le ministre de la santé Magnus Heunicke dans un communiqué.

Depuis vendredi dernier, le Covid-19 n’est plus considéré comme «maladie socialement critique» par les autorités, une détermination qui permet justement au gouvernement de mettre en place un certain nombre de restrictions. «Nous ne sommes pas sortis de l’épidémie», a toutefois tempéré le ministre, assurant que le gouvernement n’hésiterait pas à intervenir en cas d’aggravation de l’épidémie.

Un des pays les plus vaccinés de l'UE

Le Danemark est l’un des pays d’Europe où la population est effectivement la plus vaccinée : selon les données de CovidTracker, le pays compte 75,7% de personnes ayant reçu au moins une dose, et 71,7% de personnes complètement vaccinées. Cela place le pays en 4ème position, derrière le Portugal, Malte et l’Espagne. En comparaison, la France compte 71% de personnes ayant reçu une injection, et 57% complètement vaccinées.

Dès le mois d'avril, le Danemark a mis en place son Coronapas, devenant le premier pays d'Europe à utiliser ce système de contrôle. Il devient aussi aujourd'hui l’un des premiers pays européens à abandonner son pass sanitaire. En France, en Italie, en Grèce, en Irlande, en Lettonie, à Chypre ou encore en République tchèque, des applications similaires ont été mises en place pour la réouverture des commerces avant l’été, mais sont encore loin d’être abandonnées.

Le pass sanitaire français va d’ailleurs devenir obligatoire dès le 30 septembre pour les jeunes de 12 à 18 ans, et a été étendu cette semaine aux professionnels des secteurs accueillant du public.