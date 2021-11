Vietnam : Un ministre provoque une polémique après avoir mangé un steak recouvert d’or

Le ministre vietnamien de la sécurité publique, To Lam, a été filmé en train de déguster un steak recouvert de feuilles d’or 24 carats. Un met à plus de 1.000 dollars qui choque dans un pays où le revenu mensuel moyen s’élève à 180 dollars.

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Et pour cause, on y voit le haut fonctionnaire, bouche ouverte, savourer avec entrain la viande dorée cuisinée par le célèbre chef turc «Salt Bae». Mise en ligne par le restaurant, la vidéo a rapidement été supprimée. Mais certains internautes ont pu la sauvegarder.

Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm được Salt Bae chế biến và đút cho ăn món bò dát vàng trị giá lên đến 45 triệu đồng/phần trong một nhà hàng của ông này ở Luân Đôn. Cùng bàn với ông Tô Lâm là Chánh văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô. pic.twitter.com/hGZZqGbJZr — Duy Bình (@DuyBnh61157516) November 5, 2021

Le Vietnam, frappé de plein fouet par la pandémie de Covid-19 connaît sa pire performance économique depuis 1986. La population n’a donc pas manqué de réagir face à ce comportement qu’elle juge déplacé.

«Où a-t-il trouvé l’argent ? Son salaire annuel ne peut même pas payer ce repas», s’offusque un internaute. «La population est confrontée à des difficultés extrêmes depuis la pandémie, mais [nos responsables] s’amusent tels des célébrités de renommée mondiale», s’insurge un autre.

Présent à Londres pour la Cop26, To Lam est chargé notamment du contrôle de la dissidence au Vietnam. Il a adopté, depuis sa prise de fonction en 2016, une ligne dure à l’égard des mouvements de défense des droits de l’homme, très surveillés par le régime communiste.